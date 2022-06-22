Приховане вбивство солдата – на Донеччині судитимуть ексвійськовослужбовця
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За процесуального керівництва Донецької спецпрокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього військовослужбовця однієї з військових частин, який порушив статутні правила взаємовідносин між військовослужбовцями і скоїв вбивство співслужбовця (ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 406 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території однієї з військових частин, яка дислокувалась у Бахмутському районі Донецької області, мало місце приховування вбивства. Спецпрокуратурою було отримано повідомлення про скоєння військовослужбовцем начебто суїциду при виконанні службових обов’язків на позиції опорного спостережного пункту. У жовтні 2015 року співслужбовцем, який був невдоволений нецензурною образливою лексикою потерпілого на своє зауваження щодо дотримання останнім військової дисципліни, нанесено смертельні наскрізні вогнепальні поранення потерпілому зі стрілецької автоматичної зброї. Детальніше.
Обвинуваченому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у місті Краматорську.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Довідково: санкція ч. 1 ст. 115 КК України (вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років, санкція ч. 3 ст. 406 КК України (порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості із застосуванням зброї або такі, що спричинили тяжкі наслідки) передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.