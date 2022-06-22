Приховане вбивство солдата – на Донеччині судитимуть ексвійськовослужбовця

Довідково: санкція ч. 1 ст. 115 КК України (вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років, санкція ч. 3 ст. 406 КК України (порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості із застосуванням зброї або такі, що спричинили тяжкі наслідки) передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.