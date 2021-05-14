Примусово видворений іноземець знов нелегально в’їхав в Україну

Служба безпеки України в Миколаївській області викрила незаконне перетинання іноземцем державного кордону України.

Співробітниками СБУ зафіксовано факт незаконного перетину державного кордону України громадянином Грузії.

Іноземцю було скасовано дію посвідки про тимчасове проживання на території України у січні 2019 року співробітниками Управління Державної міграційної служби України в Миколаївській області. Він був примусово видворенний за межі України із забороною в’їзду.

Не дивлячись на заборону в’їзду, іноземець нелегально перетнув державний кордон України поза офіційними пунктами пропуску, та повернувся до Миколаєва, де переховувався від правоохоронних органів.

За результатами розслідування слідчими СБУ повідомлено іноземцю про підозру за ст. 332-2 Кримінального кодексу України «Незаконне перетинання державного кордону України» та скеровано обвинувальний акт до суду для розгляду по суті.

Іноземцю загрожує покарання до трьох років позбавлення волі.

Управління СБ України в Миколаївській області