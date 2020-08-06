Привласнення майна на суму понад ₴2 млн. – повідомлено про підозру голові одного з підприємств Київщини

За процесуального керівництва прокурорів Броварської місцевої прокуратури повідомлено про підозру колишньому голові одного з колективних сільськогосподарських підприємств Київщини за привласнення майна в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, у травні 2019 року підозрюваний, перебуваючи на керівній посаді, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнив грошові кошти в сумі понад 2 мільйони гривень, продавши земельну ділянку площею 1 га, яка належала даному колективному сільськогосподарському підприємству.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Броварського ВП ГУНП в Київській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба прокуратури Київської області