«Продавали» молоко и мед: в Кривом Роге аферистки обокрали пенсионерку на ₴10 тысяч

В Кривом Роге две женщины проникли в дом пенсионерки и предложили приобрести мед и молоко, после чего исчезли. Спустя некоторое время пожилая женщина обнаружила пропажу денег в сумме 10 тысяч гривен. В результате оперативно-розыскных мероприятий воровок задержали на автозаправке «НТС» по улице Марийской, 1А, в пятницу, 9 апреля.

Как стало известно журналисту «Днепр Час» из собственных источников, задержали женщин 1963-го, 1968-го и 1980-го годов рождения. В одной из женских сумок были обнаружены деньги в сумме 11 938 гривен.

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения другим участниками преступной группы. Отметим, что кроме вышеупомянутых злоумышленниц к ним причастны еще двое — 1986 и 1971 годов рождения.

В ходе расследования уголовного производства выяснилось, что злоумышленницы совершали кражи на территории Украины, путем проникновения в дома пожилых людей под предлогом продажи продуктов питания, где тайно похищают деньги и золотые украшения.

В ходе проведения обысков по местам проживания преступников, в их автотранспорте и на объектах было изъято автомобиль «Тоyota Corolla» (на котором они передвигались), банковские карты, ноутбуки, мобильные телефоны, SIM-карты, золотые и серебряные украшения, деньги.