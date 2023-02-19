Продаж неіснуючих дров: Поліція Київщини застерігає громадян від шахрайства
В умовах воєнного стану шахраї активізувалися на фоні потреб громадян. Наразі у відомих соціальних мережах став розповсюдженим псевдопродаж деревини.
Користуйтеся надійним алгоритмом дій:
- перевіряйте коментарі та відгуки громадян, які вже користувалися послугами продавця;
- здійснюйте розрахунок за товар при доставці та без передплат;
- з’ясовуйте чи наявний дозвіл від лісового господарства.
Поліція Київщини застерігає від шахрайства: будьте обачними та використовуйте поради. У разі ж, якщо ви стали жертвою шахраїв, не зволікайте та звертайтесь до поліції!Tweet