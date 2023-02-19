Продаж неіснуючих дров: Поліція Київщини застерігає громадян від шахрайства

В умовах воєнного стану шахраї активізувалися на фоні потреб громадян. Наразі у відомих соціальних мережах став розповсюдженим псевдопродаж деревини.

Користуйтеся надійним алгоритмом дій:

перевіряйте коментарі та відгуки громадян, які вже користувалися послугами продавця;

здійснюйте розрахунок за товар при доставці та без передплат;

з’ясовуйте чи наявний дозвіл від лісового господарства.

Поліція Київщини застерігає від шахрайства: будьте обачними та використовуйте поради. У разі ж, якщо ви стали жертвою шахраїв, не зволікайте та звертайтесь до поліції!

Поліція Київської області