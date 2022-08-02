Продаж призначених для армії авто: на Прикарпатті під час реалізації гумдопомоги викрили працівників благодійної організації

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури службових осіб однієї із благодійних організацій викрито на незаконній реалізації гуманітарної допомоги під час воєнного стану (ч.3 ст. 201-2 КК України).

За даними слідства, представники благодійної організації, ввозили на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги товарно-матеріальні цінності та транспортні засоби, які використовували не за призначенням, а реалізовували з метою отримання прибутку.

В ході розслідування задокументовано факти продажу трьох транспортних засобів, ввезених в Україну як гуманітарна допомога – Hyndai Terracan, Jeep Commander, Nissan Pathfinder. Ці авто зловмисники продали за 20 000 доларів США.

Під час обшуків виявлено та вилучено 11 автомобілів, акти передачі-приймання безоплатної гуманітарної допомоги, іноземні реєстраційні документи на зазначені автомобілі, тощо.

Викриття протиправної діяльності проводились прокурорами спільно із працівниками Івано-Франківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та співробітниками Служби безпеки України.

Досудове розслідування у кримінальному проваджені здійснюють слідчі Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Івано-Франківська обласна прокуратура