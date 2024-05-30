«Проголосуй, будь ласка, за Марію»: МВС попередило про нову шахрайську систему
Правоохоронці попередили про нову шахрайську систему, за допомогою якої зламують особисті Telegram-акаунти користувачів.
Нова схема полягає у розповсюдженні у месенджерах повідомлень з наступним текстом:
“Проголосуй, будь ласка, за Марію у конкурсі танців”.
Разом з повідомленням додається посилання на “голосування”. Однак, попереджують фахівців, після переходу за вказаним посиланням користувач втратить доступ до свого акаунту у Telegram.
З привласненого акаунта шахраї розсилають повідомлення контактам користувача з проханням переслати значну суму коштів.
Відтак правоохоронці закликають українців бути обережними та дотримуватись наступних правил:
- не переходити за посиланням
- не вводити персональні дані для “голосування”
- заблокувати невідомий абонент
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“Аферисти розсилають безліч варіантів, аби ввести оману громадян та привласнити їх дані. Тому будьте обачними та не дайте себе ошукати”, – наголосили правоохоронці.