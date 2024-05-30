«Проголосуй, будь ласка, за Марію»: МВС попередило про нову шахрайську систему

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Правоохоронці попередили про нову шахрайську систему, за допомогою якої зламують особисті Telegram-акаунти користувачів.

Нова схема полягає у розповсюдженні у месенджерах повідомлень з наступним текстом:

“Проголосуй, будь ласка, за Марію у конкурсі танців”.

Разом з повідомленням додається посилання на “голосування”. Однак, попереджують фахівців, після переходу за вказаним посиланням користувач втратить доступ до свого акаунту у Telegram.

З привласненого акаунта шахраї розсилають повідомлення контактам користувача з проханням переслати значну суму коштів.

Відтак правоохоронці закликають українців бути обережними та дотримуватись наступних правил:

  • не переходити за посиланням
  • не вводити персональні дані для “голосування”
  • заблокувати невідомий абонент

“Аферисти розсилають безліч варіантів, аби ввести оману громадян та привласнити їх дані. Тому будьте обачними та не дайте себе ошукати”, – наголосили правоохоронці.

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