«Проголосуй, будь ласка, за Марію»: МВС попередило про нову шахрайську систему

Правоохоронці попередили про нову шахрайську систему, за допомогою якої зламують особисті Telegram-акаунти користувачів.

Нова схема полягає у розповсюдженні у месенджерах повідомлень з наступним текстом:

“Проголосуй, будь ласка, за Марію у конкурсі танців”.

Разом з повідомленням додається посилання на “голосування”. Однак, попереджують фахівців, після переходу за вказаним посиланням користувач втратить доступ до свого акаунту у Telegram.

З привласненого акаунта шахраї розсилають повідомлення контактам користувача з проханням переслати значну суму коштів.

Відтак правоохоронці закликають українців бути обережними та дотримуватись наступних правил:

не переходити за посиланням

не вводити персональні дані для “голосування”

заблокувати невідомий абонент

“Аферисти розсилають безліч варіантів, аби ввести оману громадян та привласнити їх дані. Тому будьте обачними та не дайте себе ошукати”, – наголосили правоохоронці.

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