Прокуратура провела обшуки в «Київзеленбуд»

Київська міська прокуратура спільно з ГУ ДФС у м. Києві провела обшуки у службових приміщеннях КО «Київзеленбуд» та в офісних приміщеннях підрядних підприємств в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків під час проведення робіт з реконструкції столичних парків на суму понад 30 млн гривень.

Згідно з матеріалами слідства, ТОВ «Євротехнології Груп», «Будмонтажсервіс 1» та «Промбудмеханізація», упродовж 2019- 2020 року на замовлення Київського комунального об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» здійснювали роботи по будівництву та реконструкції парків відпочинку, а саме «Наталка», «Совки», «Веселка», «Куренівський» та інших.

При цьому вказані підрядні організації, діючи у змові з службовими особами КО «Київзеленбуд», зазначали у фінансовій документації реквізити підприємств із ознаками фіктивності, залучених нібито для виконання субпідрядних робіт, що дозволяло ухилятися від сплати податків у особливо великих розмірах.

11 травня 2021 року на підставі ухвали суду за адресами проживання організаторів схеми, в офісних приміщеннях вказаних підприємств, у тому числі КО «Київзеленбуд», розпочато обшуки з метою відшукання первинних фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 212 КК України.

Довідково: Київське комунальне об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста “Київзеленбуд” засноване на комунальній власності територіальної громади міста Києва і підпорядковується Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Пресслужба Київської міської прокуратури