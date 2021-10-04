Прокуратура проводить обшуки в КП УЗН Голосіївського району столиці

У понеділок, 04 жовтня 2021 року, Голосіївська окружна прокуратура міста Києва спільно з Голосіївським управлінням поліції ГУ НП в м. Києві проводить обшуки у службових приміщеннях Комунального підприємства з утримання зелених насаджень Голосіївського району в рамках кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами Комунального підприємства під час проведення у жовтні 2019 року відкритих конкурсних торгів у системі «Прозорро» допущено ряд порушень, що суперечать законодавству, у тому числі у сфері публічних закупівель.

Зокрема, за результатами проведених тендерних закупівель КП УЗН Голосіївського району укладено договір з приватним товариством на поставку підіймально-транспортувального обладнання за ціною, що на понад 500 тис. гривень перевищує його ринкову вартість.

У ході обшуку виявлено та вилучено документи щодо проведення тендерної закупівлі та фінансово-господарських взаємовідносин Комунального підприємства з приватним товариством, які стануть предметом експертного дослідження.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура