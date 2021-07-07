П’ятеро членів банди, до складу якої входив поліцейський, постануть перед судом за сексшантаж та позбавлення волі

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 5 членів організованої злочинної групи, до складу якої входив поліцейський Полку поліції особливого призначення ГУНП в Київській області, за фактом незаконного позбавлення волі та вимагання (ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 353 КК України).

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 5 членів організованої злочинної групи, до складу якої входив поліцейський Полку поліції особливого призначення ГУНП в Київській області, за фактом незаконного позбавлення волі та вимагання (ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 353 КК України).

З’ясовано, що з січня цього року в Одесі діяла організована злочинна група, яка спеціалізувалась на вимаганні коштів у чоловіків за нерозголошення відомостей стосовно їх сексуальних вподобань.

Схема злочинної діяльності полягала у тому, що співучасники, під приводом сумісного проведення дозвілля, заманювали потерпілих до заздалегідь орендованих приміщень, де у подальшому, представляючись працівниками поліції, разом з діючим поліцейським, звинувачували потерпілих у розбещенні неповнолітніх, повідомляли про, начебто, затримання за підозрою у вчиненні злочину та вимагали від них за «вирішення питання» не притягнення до кримінальної відповідальності від 2 до 4 тисяч доларів США.

Разом з цим, для створення у потерпілих впевненості у реальності того, що відбувається, співучасники використовували символіку Національної поліції, а також реальні посвідчення та жетон поліцейського.

Також в ході обшуків у співучасників виявлено та вилучено наркотичні засоби та вибухову речовину.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ТУ ДБР у Миколаєві за оперативного супроводу співробітників УСР в Одеській області ДСР НПУ.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури