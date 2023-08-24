Стверджувала, що вбивства у Бучі й Ірпені – «спланована постановка» – у Житомирі вчительці ліцею повідомили про підозру

За процесуального керівництва прокурорів Житомирської обласної прокуратури місцевій жительці повідомлено про підозру у виправдуванні і запереченні збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

Слідство встановило, що пропагандистські наративи держави-агресора, на дев’ятому році війни проти України, поширювала вчителька одного з ліцеїв міста Житомира.

Горе-педагогиня у червні цього року, перебуваючи у приміщенні навчального закладу, виправдовувала російських військових злочинців, які чинили масові вбивства і катування українців у Бучі й Ірпені, називаючи все «спланованою постановкою».

Підозрювана переконувала своїх колег, що українські військові самі бомблять свою інфраструктуру, у Донецьк окупанти прийшли, бо про це просили місцеві мешканці, і взагалі, «в Україні воює не росія, а лише Китай та Америка».

Наразі триває досудове розслідування, яке проводить Управління СБУ в Житомирській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури