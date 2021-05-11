В Одесской области мужчина облил зажигательной смесью и поджег соседку

Женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии.

10 мая 37-летнюю жительницу Ананьевской ОТГ привезли в больницу с ожогами шеи, туловища, рук и ног. Ее состояние стабильно тяжелое.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП, женщина пыталась успокоить пьяного соседа, который ссорился с женой и хотел ее избить.

На вмешательства соседки мужчина отреагировал агрессивно, ругался нецензурной бранью, после чего облил ее зажигательной смесью и бросил в нее зажженную зажигалку.

На крики женщины прибежали жители села. Они потушили ее, после чего вызвали «скорую» и полицию.

54-летнего дебошира поместили в изолятор временного содержания. Его действия квалифицированы по ч.1 ст.15 и ч.1 ст.115 УК Украины. Назначено проведение экспертиз, допрашиваются очевидцы и свидетели происшествия. Фигуранту готовятся предъявить подозрение и избрать меру пресечения. // odessa.online