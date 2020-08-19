Прокуратура в судовому порядку вимагає повернути приміщення мезоніну в історичній частині Подолу

Київська місцева прокуратура № 4 в судовому порядку вимагає повернути територіальній громаді міста Києва приміщення мезоніну вартістю понад 2,4 млн гривень, які незаконно вибули з комунальної власності.

Нежитлові приміщення, які розташовані в будинку пам’ятки архітектури місцевого значення на вул. Хорива у Подільському районі столиці, перебували у комунальній власності та використовувались як художня майстерня.

Однак, як встановлено у ході досудового розслідування, на підставі рішення Брянківського міського суду Луганської області, начебто ухваленого у 2011 році, право власності на вказані приміщення визнано за фізичною особою та відповідні відомості внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. При цьому уповноваженими органами Київської міської ради, як власника цього майна, рішення про їх відчуження на користь третіх осіб не приймалось.

З метою відновлення порушених прав територіальної громади місцевою прокуратурою заявлено позовну заяву про скасування державної реєстрації прав власності на це майно та повернення його киянам.

У межах досудового розслідування встановлюються особи, причетні до незаконного відчуження комунального майна для притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Прес-служба прокуратури міста Києва