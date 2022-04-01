Прокуратура відстояла покарання для шахрая, який ошукав дніпрянина на ₴1,5 млн.

За результатами розгляду апеляційної скарги сторони захисту Хмельницьким апеляційним судом залишено без змін вирок Хмельницького міськрайонного суду, яким 31-річного кам’янчанина засуджено до 9 років позбавлення волі із конфіскацією всього належного йому майна, окрім житла, за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах та повторно (ч. ч. 2, 4 ст. 190 Кримінального кодексу України).

У січні 2019 року чоловік домовився із мешканцем м. Дніпро про оптовий продаж тютюнових виробів для електронного нагрівання, якими насправді ніколи не володів та продати товар на суму 1 млн 540 тис грн.



Впевнений у надійності свого «ділового» партнера, перебуваючи у м. Хмельницькому, дніпрянин передав ці кошти у руки шахрая та сподівався відразу отримати товар. Однак, залишився без грошей і товару.

Ще у 2018 році, кам’янчанин ошукав свою знайому на 10 тис доларів США пообіцявши їй допомогу у придбанні нежитлового приміщення за заниженою ціною. Отримавши гроші аферист зник.

Незгідний з рішенням суду першої інстанції засуджений оскаржив вирок в апеляційному порядку, однак за принципової позиції прокуратури всі доводи сторони захисту про непричетність його до інкримінованих злочинів відкинуті судом, а вирок залишено без змін.

Найближчі 9 років шахрай проведе за ґратами.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури