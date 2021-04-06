Прокуратура відстояла справедливе покарання для вбивці рідної матері

Луганська обласна прокуратура при повторному перегляді кримінального провадження Луганським апеляційним судом відстояла 12 років позбавлення волі обвинуваченому в умисному вбивстві своєї матері (ч. 1 ст. 115 КК України).

За матеріалами кримінального провадження, у березні 2016 року мешканець Біловодського району, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час конфлікту з матір’ю на ґрунті особистих неприязних відносин вдарив її ножем в шию. Від ножового поранення та ушкодження життєво важливих органів жінка померла.

Старобільський районний суд Луганської області, надавши належну оцінку доказам, погодившись з обвинуваченням та визнавши його доведеним, призначив чоловіку покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

У свою чергу, Луганський апеляційний суд задовольнив апеляцію сторони захисту, скасував вирок суду першої інстанції та закрив провадження у зв’язку з відсутністю, на думку колегії суддів, достатніх доказів для доведення винуватості в суді і вичерпанням можливості їх отримати.

Вказане рішення суду апеляційної інстанції було оскаржено потерпілою та прокурором до Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду.

Нагадаємо, у жовтні 2020 року Верховний суд погодився з доводами касаційних скарг та призначив новий судовий розгляд у суді апеляційної інстанції.

Наразі вирок набув законної сили.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури