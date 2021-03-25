Прокурор та слідчий вимагали гроші у родички фігуранта кримінального провадження

Державне бюро розслідувань, за сприяння керівництва прокуратури міста Києва, повідомило про підозру прокурору однієї з районних прокуратур Києва та слідчому поліції, які отримали неправомірну вигоду від родички фігуранта кримінального провадження.

Встановлено, що прокурор та слідчий по кримінальному провадженню тиснули на фігуранта та його родичку для отримання 5 тис. доларів США. Жінка умовила правоохоронців знизити розмір хабаря до 3 тис. доларів США. Частину суми у розмірі 2 тис. доларів США поліцейський та прокурор отримали від громадянки у неї вдома, куди неодноразово приходили з «фінансовою» пропозицією.

Прокурору вже повідомлено про підозру у підбурюванні до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України) та в пособництві одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України).

Слідчому повідомлено про підозру в проханні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України).

Їм може загрожувати покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Наразі встановлюється можлива причетність до злочину керівників та колег прокурора та поліцейського.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід – Управління контррозвідки УСБУ в місті Києві та Київській області.

ДБР