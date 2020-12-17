Прокурора, який збив насмерть мотоцикліста та втік з місця ДТП, засуджено до 6 років

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ДТП сталась 8 жовтня 2013 році в Києві на проспекті Червонозоряному (зараз проспект Лобановського).

За словами свідків, автомобіль Audi темного кольору, рухаючись з боку автовокзалу, перетнув суцільну подвійну лінію розмітки та протаранив мотоцикл Yamaha, який рухався назустріч. Після зіткнення водій Audi з місця пригоди поїхав. Першу допомогу травмованому мотоциклісту надавали водії, які зупинились. На жаль, постраждалий отримав тяжкі травми та помер на місці пригоди.

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На дорозі залишились уламки автомобіля, які дали змогу одразу ідентифікувати авто. Також волонтерам громадської організації «МотоХелп» вдалось отримати відео аварії з камери спостереження.

Авто належало прокурору Генпрокуратури Борису Ніщенку. Сам Ніщенко свою провину не визнавав. Авто зникло. За словами Ніщенка — він продав автомобіль без перереєстрації.

У 2016 році був звільнений з лав прокуратури. Лише у листопаді 2016 справу передали до суду.

Суд вирішив, що вина колишнього прокурора доведена. Ніщенка засудили до 6 років в’язниці і взяли під варту в залі суду. Строк покарання буде рахуватися з 8 грудня 2020. Також обвинуваченому на 3 роки заборонено керувати транспортними засобами.

У загиблого 33-річного мотоцикліста на утриманні була вагітна дружина і малолітня дитина. Сьогодні жінка сама виховує двох дітей.

Вирок можна прочитати тут:

Відео моменту зіткнення — на Телеграм-каналі

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