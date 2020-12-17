Прокурора, який збив насмерть мотоцикліста та втік з місця ДТП, засуджено до 6 років

ДТП сталась 8 жовтня 2013 році в Києві на проспекті Червонозоряному (зараз проспект Лобановського).

За словами свідків, автомобіль Audi темного кольору, рухаючись з боку автовокзалу, перетнув суцільну подвійну лінію розмітки та протаранив мотоцикл Yamaha, який рухався назустріч. Після зіткнення водій Audi з місця пригоди поїхав. Першу допомогу травмованому мотоциклісту надавали водії, які зупинились. На жаль, постраждалий отримав тяжкі травми та помер на місці пригоди.

На дорозі залишились уламки автомобіля, які дали змогу одразу ідентифікувати авто. Також волонтерам громадської організації «МотоХелп» вдалось отримати відео аварії з камери спостереження.

Авто належало прокурору Генпрокуратури Борису Ніщенку. Сам Ніщенко свою провину не визнавав. Авто зникло. За словами Ніщенка — він продав автомобіль без перереєстрації.

У 2016 році був звільнений з лав прокуратури. Лише у листопаді 2016 справу передали до суду.

Суд вирішив, що вина колишнього прокурора доведена. Ніщенка засудили до 6 років в’язниці і взяли під варту в залі суду. Строк покарання буде рахуватися з 8 грудня 2020. Також обвинуваченому на 3 роки заборонено керувати транспортними засобами.

У загиблого 33-річного мотоцикліста на утриманні була вагітна дружина і малолітня дитина. Сьогодні жінка сама виховує двох дітей.

Вирок можна прочитати тут:

Відео моменту зіткнення — на Телеграм-каналі

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