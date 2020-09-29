Прокурори вимагатимуть суворішого покарання для жителя Луцька, який убив матір

Прокурори Луцької місцевої прокуратури оскаржать в апеляційному порядку вирок Луцького міськрайонного суду, згідно з яким 29-річному мешканцю обласного центру Волині за умисне вбивство матері призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі.

Тричі до цього судимого чоловіка визнано винним у тому, що він увечері 13 липня 2020 року, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час сварки ударив рідну людину ножем у груди й убив.

Вважаючи призначене судом покарання занадто м’яким, прокурори вимагатимуть покарати убивцю суворіше.

Пресслужба обласної прокуратури