Пропонують замінити старі купюри на нові? Це – шахраї!

Правоохоронці нагадують основні правила, які допоможуть не потрапити на гачок аферистів та зберегти ваші заощадження.

Шахраї вигадують нові способи, як видурити у людей кошти. Проте, у погоні за легкими грошима, зловмисники часто використовують перевірені схеми, жертвами яких переважно стають люди похилого віку.

Одна із таких афер «Грошова реформа». Під приводом заміни старих купюр на нові шахраї спритно обмінюють справжні гроші на сувенірні. Тому, попередьте своїх родичів похилого віку про те, що наразі жодна грошова реформа в країні не проводиться.

Поясніть їм, що це виключно шахрайська схема, тому потрібно бути обережними з незнайомцями і обмежити своє спілкування з ними, більше того, в жодному разі не впускати їх до оселі.

Розкажіть, що такі «добродії» можуть представлятися працівниками соціальної служби, водоканалу, електриками, працівниками газової служби чи пенсійного фонду.

Завжди радьтеся з тими, кому довіряєте!

Якщо ви стали жертвою чи свідком злочину, повідомте про подію поліцейським за номером 102.

Відділ комунікації поліції Києва