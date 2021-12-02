На Львівщині п’яний чоловік сокирою порубав Jeep та двері церкви (фото)

Подію зафіксували камери спостереження.

Про це інформує поліція Львівщини.

Сьогодні зранку, 2 грудня, патрульні отримали виклик в селище Рудно на вулицю Мазепи. Зі слів заявника, неадекватний чоловік пошкодив сокирою автомобіль Jeep Compass та двері церкви. Власник автомобіля повідомив поліцейським, що згаданий чоловік застосував до нього, ймовірно, газовий балончик та погрожував сокирою.

“Патрульні прямуючи на виклик помітили схожу особу, яка віддалялася він місця події. Чоловіка негайно зупинили. Ним виявився місцевий 45-річний чоловік. Він мав ознаки алкогольного сп’яніння. 57-річний потерпілий звернувся із заявою до поліції”, — розповіли правоохоронці. // Діло