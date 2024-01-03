Протягом 2023 року судові охоронці Харківщини не допустили до судових установ понад 47 тисяч заборонених предметів

У 2023 році співробітники Служби судової охорони у Харківській області попередили пронесення 47677 тисяч заборонених предметів до 31 судової установи Харківщини.

Це майже втричі більше, аніж було зафіксовано у 2022 році — 12432 тисяч заборонених предметів.

Більшість заборонених предметів, з якими торік намагалися пройти відвідувачі до судів, становлять ножі — 6078 одиниць, балончики, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії, — 3631 одиниця, ножиці, викрутки або аналогічні загострені предмети — 1912 одиниць та 81 одиницю електрошокових пристроїв.

Також судовими охоронцями Харківщини було не допущено 1263 одиниць вогнепальної зброї та 1354 одиниць травматичної зброї. Кількість виявлених патронів, у тому числі споряджених гумовими кулями сягнула 33358 одиниць.

Найменше заборонених предметів у 2023 році намагались взяти з собою відвідувачі до Красноградського районного суду — 41 заборонений предмет, Богодухівського районного суду — 52 предмети та Нововодолазького районного суду — 54 предмети. Найбільше — до Дзержинського районного суду — 7994 од., Київського районного суду — 5006 од., Ленінського районного суду — 3646 од. та Московського районного суду — 3530 од.

Служба судової охорони нагадує відвідувачам про необхідність дотримуватись правил відвідування судів, задля безпеки кожного учасника судового процесу.

Служба судової охорони у Харківській області