ПриватБанк попереджає про шахрайські телеграм-канали з «допомогою»

Published

Хотіли отримати допомогу, а позбулися останніх грошей на картці. На жаль, це не поодинокий випадок, адже навіть у цей час шахраї намагаються обдурити довірливих клієнтів банку

Зловмисники пропонують отримати «допомогу» начебто від країн ЄС. Для цього створюють телеграм-канали із підміною номера — вони виглядають наче банківські або як канали міжнародних організацій. Шахраї просять надати пін-код картки, CVV код тощо і погрожують заблокувати рахунки. Ми закликаємо не піддаватися на їхні махінації і бути обережними!

Возможно, это изображение текст

Дотримуйтесь елементарних правил безпеки:

🌐 Не переходьте за сумнівними посиланнями. Безпечні сайти містять значок замка 🔒 біля адреси, у шахрайських — його не буде. Крім того, такі сайти будуть мімікрувати під сайти банку.
✅ Офіційний сайт банку https://privatbank.ua,
✅ Приват24 — https://next.privat24.ua.
☝️ Будьте уважні! Ніколи нікому не кажіть термін дії картки, CVV-код, паролі та PIN-коди.
🔷 Довіряйте тільки офіційним джерелам інформації. Всі офіційні виплати від міжнародних організацій, які здійснюються через ПриватБанк, зібрані на цій сторінці: https://privatbank.ua/help/payment-afio
Like

Tags:

You may also like...