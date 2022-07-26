ПриватБанк попереджає про шахрайські телеграм-канали з «допомогою»

Хотіли отримати допомогу, а позбулися останніх грошей на картці. На жаль, це не поодинокий випадок, адже навіть у цей час шахраї намагаються обдурити довірливих клієнтів банку

Зловмисники пропонують отримати «допомогу» начебто від країн ЄС. Для цього створюють телеграм-канали із підміною номера — вони виглядають наче банківські або як канали міжнародних організацій. Шахраї просять надати пін-код картки, CVV код тощо і погрожують заблокувати рахунки. Ми закликаємо не піддаватися на їхні махінації і бути обережними!

Дотримуйтесь елементарних правил безпеки:

Не переходьте за сумнівними посиланнями. Безпечні сайти містять значок замкабіля адреси, у шахрайських — його не буде. Крім того, такі сайти будуть мімікрувати під сайти банку.

Будьте уважні! Ніколи нікому не кажіть термін дії картки, CVV-код, паролі та PIN-коди.