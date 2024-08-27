Псевдобанкіри видурили у жінки майже ₴56 тисяч: поліція застерігає громадян від шахраїв

Поліцейські закликають мешканців Чернігівщини не передавати стороннім особам жодних відомостей про свої банківські картки та уникати операцій з переказу грошей на невідомі рахунки. Представляючись співробітниками банків, шахраї випитують у потерпілих секретні дані та можуть отримати доступ до ваших рахунків.

Вчора до Чернігівського райуправління поліції звернулась 61-річна містянка із заявою про шахрайські дії відносно неї.

Потерпіла повідомила правоохоронцям, що кілька днів тому їй телефонували невідомі з різних номерів, які представлялися працівниками банку та повідомляли, що закінчується термін дії її банківських карток. Нібито «для відновлення» чернігівці запропонували озвучити цифри на звороті картки та відповісти на інші питання, котрі заявниця не запам’ятала. Жінка виконала всі вимоги псевдобанкірів та повідомила їм свої конфіденційні дані. Згодом виявила, що з її банківських рахунків списались кошти – майже 56 тисяч гривень. Усвідомивши, що її ошукали, жінка звернулася до поліції.

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Поліція наполегливо рекомендує: ніколи не виконуйте вказівок незнайомих осіб, які пов’язані з переведенням коштів, по телефону нікому не розповідайте ніяких відомостей зі своєї картки. Якщо висувають умову, що для виконання певних дій потрібно повідомити пін-код вашої картки або одноразовий пароль з SMS-повідомлення — негайно завершуйте розмову. Це шахрай! Всі операції щодо безпеки картки проводьте тільки особисто у відділенні банку.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області