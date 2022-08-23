Псевдопрацівник банку ошукав жінку на ₴700 тисяч

Поліцейські закликають мешканців області не передавати незнайомцям секретні дані своїх банківських карток. Під приводом «захисту рахунків» шахраї можуть заволодіти доступом до карток і зняти всі кошти.

Вчора до поліції звернувся 71-річна мешканка Городні, яка повідомила, що їй зателефонував невідомий і представився співробітником банку. Незнайомець, під приводом захисту рахунку потерпілої, дізнався реквізити і секретні дані її банківських карток. Після цього він заволодів коштами у сумі понад 700 тисяч гривень.

За цим фактом слідчий поліції відкрив провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Поліція наполегливо рекомендує: по телефону нікому не розповідайте ніяких відомостей зі своєї картки. Якщо висувають умову, що для виконання певних дій потрібно повідомити пін-код вашої картки або одноразовий пароль з SMS-повідомлення — негайно завершуйте розмову. Це шахрай! Всі операції щодо безпеки картки проводьте тільки особисто у відділенні банку.

Пам’ятайте: справжній банківський працівник не має права питати у вас секретні дані картки і ніколи цього не робитиме. Так вчиняє тільки шахрай.

Розкажіть про цю схему шахрайства своїм родичам і близьким, особливо людям літнього віку.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області