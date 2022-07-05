Публічні службовці незаконно вивезли за кордон готівки на $5 мільйонів

У НАЗК нагадали, що подання декларацій посадовців під час війни триває.

Нацагентство з питань запобігання корупції виявило факти вивезення через кордон публічними службовцями незаконно отриманої готівки на суму майже 5 млн доларів.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

«За результатами моніторингу виявлено факти переміщення через державний кордон майже 5 млн дол. США та 100 тис. євро публічними службовцями та членами їх сімей, які не мали законних джерел одержання зазначених активів. Відповідні матеріали було передано до правоохоронних органів», — йдеться в повідомленні.

Органи досудового розслідування розпочали три кримінальні провадження за статтями 368-5 (незаконне збагачення) та 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу.

У НАЗК також розповіли, як здійснюється моніторинг: НАЗК отримує інформацію про великі суми готівки, які виявляються на кордоні. Далі Агентство перевіряє, чи власники коштів є посадовцями та членами їхніх родин.

Якщо підтверджується факт, що саме посадовець намагається вивезти незаконно отриману готівку, то НАЗК розпочинає моніторинг способу життя. Його мета – встановити, чи відповідає рівень життя публічного службовця наявним у нього та членів сім’ї майну й одержаним ним доходам згідно з декларацією.

НАЗК також наголосило, що подання декларацій посадовців під час війни триває. Так, подати е-декларацію можна за посиланням. Однак, під час дії воєнного стану подавати декларації будь-якого виду не обов’язково. Так, кінцевим терміном для подання щорічної декларації за 2021 рік наразі визначено три місяці після завершення воєнного стану. // LB.ua