Пьяный николаевец до смерти избил пожилую родственницу

В Николаеве ранее судимый мужчина до смерти избил пожилую родственницу, его взяли под стражу.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

По спецлинии 102 поступило сообщение от врачей об обнаружении в доме по улице Конопатная в Центральном районе Николаева тела 74-летней хозяйки с признаками насильственной смерти.

Во время выяснения обстоятельств происшествия полицейские установили, что к смерти женщины причастен ее 36-летний ранее судимый родственник. 18 сентября ночью мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры руками и ногами избил бабушку. А утром, увидев, что она перестала подавать признаки жизни, вызвал скорую помощь. Медики констатировали смерть пострадавшей и сообщили о происшествии в полицию.

Следователи задержали злоумышленника в порядке статьи 208 УПК Украины и по согласованию с прокуратурой сообщили о подозрении в совершении преступления по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего»).

21 сентября суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал для подозреваемого меру пресечения — арест сроком на 60 суток без права внесения залога.

Досудебное следствие продолжается. Согласно санкции инкриминируемой статьи мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. // Преступности.НЕТ