Рада заборонила антисемітизм в Україні

Порушники закону нестимуть цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність.

Верховна Рада ухвалила закон про запобігання та протидію антисемітизму в Україні.

Законопроєкт № 5109 ухвалили більшістю голосів на засіданні 22 вересня.

Антисемітизмом визнано «певне ставлення до осіб єврейського походження, яке виражається в ненависті щодо них».

Проявами антисемітизму, згідно із законом, є:

заперечення у праві самоідентифікації осіб єврейського походження;

заклик, приховування або виправдання вбивства чи заподіяння шкоди особам єврейського походження, в тому числі через радикально-ідеологічні переконання або екстремістські релігійні погляди;

висловлення неправдивих відомостей, стереотипних, ненависницьких та таких, що озлоблюють, заяв про осіб єврейського походження;

публічні висловлювання, пов’язані із засудженням осіб єврейського походження як колективно відповідальних за реальні чи уявні правопорушення, скоєні однією особою або групою осіб незалежно від етнічного походження чи віросповідання;

заперечення факту переслідування і масового знищення євреїв під час Другої світової війни (Голокост);

виготовлення, розповсюдження будь-яких матеріалів, що містять антисемітські висловлювання, а також публічне використання матеріалів, символів та зображень антисемітського змісту;

умисне пошкодження або зруйнування будівель, інших споруд, що належать особам єврейського походження, єврейським громадам та громадським єврейським організаціям, а також релігійних або культових споруд (будинків) з мотивів антисемітизму;

умисне пошкодження, зруйнування або осквернення, місць поховань осіб єврейського походження, пам’ятників, пам’ятних знаків, присвячених особам єврейського походження з мотивів антисемітизму;

прояви антисемітизму до осіб не єврейського походження, але котрі були ідентифіковані як особи єврейського походження;

заклики до антисемітизму.

Відповідно до закону, усі види та прояви антисемітизму в Україні забороняються. Особи, винні у порушенні вимог даного закону, нестимуть цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, що чинна стаття 161 Кримінального кодексу вже передбачає відповідальність за умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті. У рекомендаціях Комітету міністрів Ради Європи від 1997 року вказано, що антисемітизм є однією з багатьох форм «розпалювання ненависті».

Тому Головне науково-експертне управління вказувало, що ухвалення законопроєкту може породити прецедент щодо необхідності врегулювання особливостей протидії іншим формам дискримінації окремими законами, що не відповідає потребам систематизації законодавства України. // LB.ua