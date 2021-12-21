Радника міністра енергетики підозрюють у привласненні ₴2,15 млн.

20 грудня 2021 року НАБУ та САП повідомили про підозру позаштатному раднику міністра енергетики України, колишньому директору державного підприємства «Оператор ринку», у заволодінні 2,15 млн грн коштів ДП. Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідство встановило, що впродовж 2019-2020 років посадовець, зловживаючи службовим становищем, незаконно заволодів коштами державного підприємства на загальну суму понад 2,15 млн грн, видаючи накази про виплату собі заохочувальних виплат у виді премій, заохочень та надбавок.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

НАБУ