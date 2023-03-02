поліцейські києва встановили адміністратора чергового телеграм-каналу, який закликав молодь до конфліктів та бійок

17-річний підліток підбурював однолітків до конфліктної зустрічі із представниками субкультури. Правоохоронці заблокували телеграм-канал, а з батьками провели профілактичну бесіду.

Слідчі слідчого управління столичного главку поліції спільно із працівниками управління карного розшуку, кіберполіцейськими та аналітиками управління кримінального аналізу викрили адміністратора ще одного телеграм-каналу, який підбурював молодь до конфліктної зустрічі.

Ним виявився 17-річний киянин, котрий вирішив влаштувати бійку із представниками молодіжної субкультури, яка нещодавно утворилася в країні шляхом розповсюдження російської пропаганди. Це спроба рф провести чергову інформаційно-психологічну операцію та втягнути підлітків у протиправну діяльність.

З юнаком та його батьками було проведено профілактичну бесіду, а телеграм-канал, через який він поширював заклики до масових заворушень – заблоковано.

Відділ комунікації поліції Києва