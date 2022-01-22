Раніше судимого мешканця Ічні затримали за підозрою у торгівлі зброєю

Оперативники управління карного розшуку затримали чоловіка, який збував перероблені кустарним способом стартові пістолети. За незаконну оборудку продавець виручив 6 000 гривень.

На початку січня у поле зору правоохоронців потрапив 25-річний раніше судимий мешканець Ічні. Була отримана інформація про спроби чоловіка незаконно продати зброю.

Поліцейські встановили, що спочатку зловмисник продав перероблений стартовий пістолет. Згідно з експертним висновком, це перероблена кустарним способом вогнепальна зброя, яка придатна для здійснення пострілу.

Оперативники управління карного розшуку поліції Чернігівщини за підтримки спецпризначенців КОРДу затримали продавця зброї під час намагання збути черговий перероблений стартовий пістолет.

Зброя вилучена та направлена на проведення експертних досліджень.

19 січня поліція затримала зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістила його до ізолятора тимчасового тримання.

Затриманому повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Ніжинської окружної прокуратури.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області