У Кривому Розі судитимуть двох домашніх насильників

Двом чоловікам, які систематично чинили психологічне насилля відносно своїх родичів, повідомлено про підозру.

Протягом тривалого часу кривдники здійснювали психологічний тиск, а саме влаштовували сварки та висловлювались на адресу матері та бабусі нецензурною лайкою.

Дільничні офіцери відділення поліції № 4 Криворізького РУП неодноразово притягували фігурантів до відповідальності за фактами вчинення насильства, також проводили з ними профілактичні бесіди. Однак чоловіки продовжували принижувати жінок.

Поліцейські внесли відомості в ЄРДР за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України. 29 листопада правопорушникам повідомили про підозру. 30 листопада правоохоронці скерували справи до суду.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького райуправління поліції