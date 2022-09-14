Раніше судимий прикарпатець вдарив знайомого ножем в живіт

За процесуального керівництва Надвірнянської окружної прокуратури раніше судимому місцевому жителю повідомлено про підозру в умисному заподіянні тяжкого тілесного ушкодження ( ч.1 ст. 121 КК України).

За даними слідства, 13.09 2022 року у приміщенні місцевого лікувального закладу 35-річний чоловік спричинив ножове поранення своєму знайому. Між чоловіками виникла суперечка в ході якої підозрюваний вийняв з кишені розкладний ніж та ударив чоловіка в живіт.

Потерпілий отримав проникаюче ножове поранення черевної порожнини.

Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання щодо нього запобіжного заходу.

Затриманий вже неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за вчинення правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.

Івано-Франківська обласна прокуратура