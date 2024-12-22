Рашисти знову розстріляли групу українських полонених

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Окупанти позбивили життя п’ятьох військових.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

“110 ОМБР ім. генерал-хорунжого Марка Безручка поширила відео із черговим злочином росіян – розстрілом воїнів, які здалися у полон”, – розповів він.

Із відео, за словами Лубінця, видно, як російські солдати розстріляли пʼятьох українських полонених захисників.

“Повідомлю про цей факт ООН та МКЧХ. Російські воєнні злочинці, які розстрілюють українських військовополонених, мають постати перед міжнародним трибуналом і понести найсуворіше покарання, передбачене законом!” – закликав омбудсмен.

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