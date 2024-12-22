Рашисти знову розстріляли групу українських полонених

Окупанти позбивили життя п’ятьох військових.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

“110 ОМБР ім. генерал-хорунжого Марка Безручка поширила відео із черговим злочином росіян – розстрілом воїнів, які здалися у полон”, – розповів він.