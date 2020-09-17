Разборки за урожай: на Николаевщине директор госпредприятия стрелял в оппонента

Ситуация на госпредприятии «Пленрепродуктор «Степовое» из-за спорного урожая осложнилась — директор предприятия выстрелил в автомобиль своего оппонента.

Происшествие случилось вечером в среду, 16 сентября, сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Оказалось, что около 19:30 к полю приехал и.о. директора госпредприятия — он якобы хотел проверить ход уборки урожая. В это же время на месте в своей авто находился директор другого предприятия, с которым уже длительное время ведутся споры за урожай. Увидев оппонента, 55-летний директор госпредприятия поехал за ним, достал оружие и произвел несколько выстрелов, попав в бампер автомобиля.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. На месте происшествия полицейские изъяли гильзу от неустановленного оружия, предварительно, пистолета для отстрела резиновыми пулями, и направили на экспертизу.

Полиция устанавливает куда делось само оружие, из которого производились выстрелы. И.о. директора госпредприятия следователи задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, в ближайшее время задержанному будет сообщено о подозрении в совершении преступления, а суд изберет меру пресечения.

По данному факту следователи проводят досудебное расследование уголовного производства, начатого по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины «Хулиганство с применением огнестрельного оружия», что наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, вчера сотрудники ГП «Пленрепродуктор «Степовое» пикетировали областную прокуратуру и облуправление полиции. // Новости N