Рецидивіст з Чорткова чотири роки видурював гроші у довірливих людей
Оперативники карного розшуку Тернопільщини піймали шахрая зі стажем. Впродовж останніх чотирьох років житель Чорткова дурив людей. Неодноразово судимий сорокарічний чоловік щоразу вигадував нові історії, розповідав їх людям та видурював у них гроші.
Жертвою підозрюваного стала жителька Чорткова. Вона повірила у те, що співрозмовник продає нерухомість, дала йому завдаток – майже 58 тисяч гривень. Коли зрозуміла, що стала жертвою шахрая, звернулася до поліції.
Три провадження щодо шахрайств, вчинених чортківчанином, знаходяться у суді. Сам підозрюваний перебуває в слідчому ізоляторі. Йому оголосили підозру відповідно до статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу та обрали запобіжний захід – тримання під вартою.
У ході розслідування стало відомо, що підозрюваний представлявся рієлтором, домовлявся з потенційними клієнтами про продаж будинків-квартир та привласнював їхні заощадження.
Слідчі перевіряють причетність жителя Чорткова до схожих злочинів. Триває слідство.
Відділ комунікації поліції Тернопільської областіTweet