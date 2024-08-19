Резонансне вбивство у Харкові, пов’язане з домашнім насильством: обвинувальний акт скеровано до суду

Коментують: прокурор відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях, пов’язаних з домашнім насильством, Офісу Генерального прокурора Ольга Вербенець та перший заступник керівника Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова Євген Колєснік.

Прокурори Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова спільно зі слідчими завершили досудове розслідування резонансного вбивства 37-річної балетмейстерки у Харкові, пов’язаного з домашнім насильством.

Злочин було вчинено у лютому 2024 року. До правоохоронців звернулася жінка. Вона повідомила, що її донька – головний балетмейстер театру, зникла. Вона перестала відповідати на дзвінки, а у месенджерах писала доволі дивно, не схоже неї.

Слідчі встановили, що балетмейстрка та її чоловік збиралися розлучитися, тож вирішили пожити окремо. За два дні до звернення її матері до поліції, чоловік приїхав до дружини. Він нібито хотів забрати особисті речі.

Правоохоронці передивилися відео з камери спостереження у під’їзді та з’ясували, що після візиту чоловіка жінка нікуди не виходила.

Через кілька днів чоловік зізнався у злочині та розповів правоохоронцям, що сталося.

На ґрунті ревнощів, він підозрював дружину у зраді, тому періодично відслідковував її відвідування у месенджері. Це стало однією з причин вбити власну дружину. Під час сварки він наніс їй ножове поранення у коридорі, розчленував тіло та склав рештки у валізу і пакет. В подальшому все прибрав та вимив квартиру. Після цього поїхав до посадки та закопав пакет з рештками тіла. Надалі у покинутому льосі в дачному кооперативі намагався спалити тіло жінки.

Після вбивства чоловік імітував, що дружина й досі жива. Він возив телефон містом та відповідав на повідомлення.

На даний час чоловік знаходиться під вартою. Йому загрожує покарання до 15 років позбавлення волі. Тож, прокуратура вимагатиме справедливого покарання за вчинений злочин та розраховує на швидкий розгляд справи у зв’язку з резонансністю події.

Домашнє насильство не повинно замовчуватись. За 7 місяців 2024 року зареєстровано понад 7 тисяч кримінальних правопорушень, пов’язаних з домашнім насильством. Постраждало понад 4 тисячі осіб, більшість з яких жінки та діти (3515 та 262 відповідно).

Якщо людина постраждала від цього явища, необхідно звертатись до правоохоронних органів для захисту прав та інтересів.

Отримати кваліфіковану консультацію, а при потребі – психологічну підтримку, можна, зателефонувавши на Урядову «гарячу лінію» 1547 (цілодобово, анонімно, безкоштовно з мобільного), або на національну «гарячу лінію» із запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми та гендерній дискримінації: 0800 500 335 або 116 123 (короткий номер з мобільного).

Окрім того, в Україні створена та діє мережа спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства. Також ряд неурядових громадських організацій надають соціальну, психологічну та правничу допомогу жертвам насильства, серед них: Ла Страда-Україна та HealthRight в Україні.

Офіс Генпрокурора