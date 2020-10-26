Ритуальщик попытался спрятать тело убитого собутыльника в чужой могиле

Мужчина вывез труп своей жертвы на служебном катафалке

В Нижнем Тагиле сотрудник похоронного агентства убил своего нового знакомого во время совместного распития алкогольных напитков. Чтобы скрыть следы преступления, ритуальщик воспользовался «служебным положением», спрятав тело в чужой могиле.

Вечером 12 октября сотрудник похоронного бюро пригласил друга к себе домой, чтобы выпить. По дороге они встретили незнакомца, у которого при себе тоже было спиртное. Мужчины предложили случайному прохожему присоединиться к ним, после чего отправились в квартиру подозреваемого.

Застолье закончилось поножовщиной. Как предположили в МВД, ссора вспыхнула из-за того, что потерпевший использовал неприемлемые для представителей криминальной среды выражения. Отмечается, что тагильчанин уже отбывал срок за воровство, а также привлекался к ответственности за неуплату алиментов.

Обвиняемый несколько раз пырнул своего оппонента ножом. Третий участник посиделок предлагал вызвать «скорую», но хозяин квартиры не позволил ему этого сделать. Когда потерпевший скончался, мужчина подогнал к подъезду катафалк, перенес в него труп и вывез на кладбище. Тело он закопал на одном из заброшенных захоронений, рассказали в Следственном комитете Свердловской области.

В итоге 44-летний тагильчанин все же написал явку с повинной и указал, где закопал останки. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы. // МК