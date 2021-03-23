Роменські поліцейські викрили жінку, яка обікрала свого вітчима

Двадцять тисяч гривень викрала 56-річна жителька Полтавської області, скориставшись гостинністю та необережністю свого вітчима. Тепер жінці доведеться не тільки постати перед судом, а й повернути викрадені кошти.

По допомогу до працівників Роменського районного відділу поліції звернувся 85-річний мешканець села Андріяшівка та розповів, що днями виявив зникнення чималої суми грошей.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що крадіжку грошей скоїла 56-річна падчерка заявника. Зловмисниця зізналася, що знайшла грошові заощадження випадково, коли допомагала літньому чоловіку по господарству. Частину викраденого вже встигла витратити на власні потреби.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправних робіт на строк до двох років, або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років.

Відділ комунікації поліції Сумської області