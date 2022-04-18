Російський генерал відмивав гроші через бізнес-партнера Киви

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Наразі перевіряється причетність самого Киви до вказаного майна, а також з’ясовується чи могли ці об’єкти використовуватись ворогом для фінансування підривної діяльності проти України.

Державне бюро розслідувань викрило масштабне відмивання коштів російським генералом через бізнес-партнера екс-нардепа Іллі Киви.

Генерал РФ відмивав гроші в Україні / фото ДБР

Генерал РФ відмивав гроші в Україні / фото ДБР

Про це йдеться на сайті ДБР.

Під час розслідування справи щодо державної зради Киви, працівники ДБР виявили майно російського генерала сумнівного джерела походження. Нерухомість була оформлена на бізнес-партнерів депутата – родичів російського генерал-полковника, начальника Федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Російському агентстві з боєприпасів Валерія Капашина.

Серед виявленого майна – готелі, ресторани, земельні ділянки тощо, через які генерал відмивав кошти в Україні. Перевіряється інформація щодо причетності родичів до цих оборудок.

«За даними ДБР, оборудки з необґрунтованими активами здійснювались через ланцюг підконтрольних комерційних структур, під виглядом ведення законної фінансово-господарської діяльності. Наразі перевіряється причетність до вказаного майна Іллі Киви, а також з’ясовується чи могли ці об’єкти використовуватись ворогом для фінансування підривної діяльності проти України», — йдеться у повідомленні.

фото ДБР

Як повідомляв УНІАН, Киві вже оголосили про підозру у державній зраді. Згодом генпрокурорка Венедіктова підписала нову підозру зраднику — за публічні заклики до насильницької зміни влади і повалення конституційного ладу.

Зараз екс-депутат активно виступає в ефірах російських пропагандистів, закликаючи українців скласти зброю і здатися агресору. При цьому місцеперебування скандального політика не встановлено.

Перед війною Кива виїхав за межі України. За даними ЗМІ, він перебував в Іспанії. // УНІАН

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