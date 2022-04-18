Російський генерал відмивав гроші через бізнес-партнера Киви

Наразі перевіряється причетність самого Киви до вказаного майна, а також з’ясовується чи могли ці об’єкти використовуватись ворогом для фінансування підривної діяльності проти України.

Державне бюро розслідувань викрило масштабне відмивання коштів російським генералом через бізнес-партнера екс-нардепа Іллі Киви.

Про це йдеться на сайті ДБР.

Під час розслідування справи щодо державної зради Киви, працівники ДБР виявили майно російського генерала сумнівного джерела походження. Нерухомість була оформлена на бізнес-партнерів депутата – родичів російського генерал-полковника, начальника Федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Російському агентстві з боєприпасів Валерія Капашина.

Серед виявленого майна – готелі, ресторани, земельні ділянки тощо, через які генерал відмивав кошти в Україні. Перевіряється інформація щодо причетності родичів до цих оборудок.

«За даними ДБР, оборудки з необґрунтованими активами здійснювались через ланцюг підконтрольних комерційних структур, під виглядом ведення законної фінансово-господарської діяльності. Наразі перевіряється причетність до вказаного майна Іллі Киви, а також з’ясовується чи могли ці об’єкти використовуватись ворогом для фінансування підривної діяльності проти України», — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Киві вже оголосили про підозру у державній зраді. Згодом генпрокурорка Венедіктова підписала нову підозру зраднику — за публічні заклики до насильницької зміни влади і повалення конституційного ладу.

Зараз екс-депутат активно виступає в ефірах російських пропагандистів, закликаючи українців скласти зброю і здатися агресору. При цьому місцеперебування скандального політика не встановлено.

Перед війною Кива виїхав за межі України. За даними ЗМІ, він перебував в Іспанії. // УНІАН