Російського «гауляйтера» Херсонщини Сальдо заочно засуджено до 15 років тюрми

Завдяки доказовій базі Служби безпеки до тюремного ув’язнення засуджено колишнього нардепа та депутата Херсонської міськради Володимира Сальдо.

Зловмисник сприяє збройній агресії рф та поширенню кремлівського режиму на тимчасово захоплених територіях півдня України.

Судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого).

За матеріалами української спецслужби суд призначив йому максимальний термін покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Чинне законодавство не передбачає довічне ув’язнення для злочинців, які досягли 60-річного віку.

Також засудженого позбавлено права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями на підприємствах, в установах і організаціях будь-якої форми власності строком на 15 років.

За даними слідства, Сальдо одним з перших публічно підтримав повномасштабне вторгнення рф на територію України.

У період тимчасової окупації Херсона він брав безпосередню участь у створенні місцевої окупаційної адміністрації, яку згодом очолив.

Перебуваючи на «посаді» так званого «губернатора» області, він забезпечував перекидання російських військ на південний фронт, зокрема через автошляхи та залізничне сполучення.

Також Сальдо займався створенням логістичної інфраструктури для окупаційних угруповань на території регіону. Для цього «переформатував» роботу місцевих медзакладів під військові шпиталі, а навчальні заклади переобладнав під казарми.

Крім того, зрадник організовував проведення псевдореферендуму щодо «приєднання» регіону до складу рф та координував фальсифікацію його результатів.

Напередодні звільнення обласного центру Сальдо разом з російськими загарбниками та їхніми поплічниками втік на лівобережну частину Херсонщини.

Там він продовжує керувати окупаційною адміністрацією та публічно вихваляти агресивну політику кремля.

На підставі зібраних доказів, суд визнав Сальдо винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Строк відбування покарання обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання.

Спеціальне досудове розслідування проводили співробітники СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України