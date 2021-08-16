На Чернігівщині судитимуть правоохоронця, який обвинувачується в одержанні хабаря

Обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно правоохоронця, який обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди.

За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом одержання неправомірної вигоди співробітником служби надзвичайних ситуацій (ч. 3 ст. 368 КК України).

Як установлено слідством, у червні цього року заступник начальника одного з районних підрозділів УДСНС України в Чернігівській області, виявивши на території лісопильні порушення вимог пожежної безпеки, запропонував приватному підприємцю, який є її власником, сплатити йому неправомірну вигоду в сумі 10 000 грн. за невжиття заходів реагування по цьому факту. Після одержання першої частини коштів у сумі 5000 грн. вказану службову особу було затримано працівниками правоохоронних органів.

Наразі досудове розслідування стосовно обвинуваченого завершено, обвинувальний акт направлено до суду.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури