Російському генерал-майору оголосили підозру за підрив Каховської ГЕС

Генерал-майор Збройних сил Російської Федерації Владімір Омельянович, який у 2023 році був першим заступником командувача угруповання військ «Днєпр», підозрюється у порушенні законів і звичаїв війни.

Текст підозри опубліковано на сайті Офісу генпрокурора.

За версією слідства, в умовах успішного контрнаступу Збройниз сил України у 2022-2023 рока командувач угруповання військ «Днєпр» Алєг Макарєвіч керував стратегічною «оборонної операції», яка передбачала підрив Каховської ГЕС у Херсонській області.

Омельянович за дорученням свого керівника мав організувати розробку бойових документів із планування і проведення цієї «оборонної операції», підготовку окремих підрозділів і забезпечувати контроль за діями військовослужбовців, безпосередньо задіяних до бойового завдання.

Координуючи підлеглих, Омельянович забезпечив розрахунки наслідів руйнування Каховської ГЕС — обсяги затоплених територій та їх наслідки, розроблення плану стратегічної оборонної операції, доводив до військовослужбовців бойові розпорядження командувача угруповання «Днєпр» щодо підготовки та безпосереднього підриву мінно-вибуховим способом дамби Каховської ГЕС і звітував про результати операції. Виконання таких бойових розпоряджень передбачало, зокрема, перевірку стану готовності системи мінно-вибухового підриву елементів Каховської ГЕС та завчасну передислокацію окремих підрозділів угруповання військ «Днєпр» на другу лінію оборони.

Вважається, що в ніч із 5 на 6 червня 2023 року генерал-майор Омельянович через підпорядкований йому штаб угруповання військ «Днєпр» координував дії військовослужбовців, які привели в дію мінно-вибуховий механізм.

Внаслідок підриву ГЕС відбулася масштабна повінь і загинуло 35 цивільних людей і 24 зникли безвісти; 46 населених пунктів Херсонської області були затоплені, у тому числі 14 населених пунктів на тимчасово окупованій території; на деокупованій частині Херсонської області затоплено 1323 га сільськогосподарських земель; частково підтоплено 20 населених пунктів у Миколаївській області. У зоні затоплення опинились близько 55 тис. га лісу, майже 81 тис. га об’єктів природно-заповідного фонду, об’єкти промисловості та інші небезпечні для навколишньої природного середовища обʼєкти. Виникла загроза для технічного обслуговування Запорізької АЕС, а саме порушення функціонування охолоджувальної системи атомної станції. Також було унеможливлено водозабезпечення цивільного населення Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей, а також тимчасово окупованого півострову Крим.

Генерал-полковнику Макарєвічу підозру за цими подіями повідомили у червні 2024 року.