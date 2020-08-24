Россиянин получил пожизненный срок за убийство девочки

Саратовский областной суд признал виновным и приговорил к пожизненному заключению Михаила Туватина по обвинению в изнасиловании (пункт «б» части 4 статьи 132) и убийстве (пункты «в» и «к» части 2 статьи 105 УК) девятилетней школьницы Елизаветы Киселевой.

Об этом сообщается на сайте суда.

В материалах суда говорится, что 9 октября 2019 года мужчина возле гаражей поймал девочку, затащил в один из заброшенных гаражей и изнасиловал. После чего задушил ее руками и металлическим проводом, а потом спрятал тело в одном из соседних гаражей.

Пожизненный срок осужденный будет отбывать в исправительной колонии особого режима.

Девятилетняя Елизавета Киселева пропала 9 октября по дороге в школу. За двое суток на ее поиски вышло несколько тысяч жителей Саратова. По информации СМИ, 11 октября тело ребенка со следами насильственной смерти было обнаружено на территории гаражей.

Горожане вышли на стихийную акцию протеста, требуя от полицейских выдать для самосуда задержанного по подозрению в убийстве 36-летнего Туватина. За последние десять лет он отбыл несколько сроков за кражу, разбой и изнасилование, а на своей страничке в соцсети «ВКонтакте» размещал откровенные фото и был подписан на порнографические группы с подростками. В своих показаниях он заявлял, что убил девочку, потому что она застала его у этой постройки, когда шла через гаражный массив в школу. // Настоящее время