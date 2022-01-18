На Кам’янеччині судитимуть 23-річну жінку, яка вбила 60-річного односельця і підпалила його будинок

Обвинувальний акт за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) та ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу) Кримінального кодексу України слідчі вже скерували до суду. Жінці може загрожувати до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, що 13 жовтня минулого року близько 15:00 години на лінію «102» надійшло повідомлення від поліцейського офіцера Кам’янець-Подільської міської територіальної громади про те, що в с. Оринин Кам’янець-Подільського району у власному будинку виявлено труп 60-річного місцевого жителя з ножовими пораненнями на тілі.

Вжитими заходами встановлено, що вночі під час розпивання алкогольних напоїв між господарем будинку та його гостею, 23-річною місцевою жителькою, виникла суперечка, яка переросла в бійку.

У ході конфлікту жінка нанесла потерпілому близько 20 ударів ножем. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Після скоєного жінка з місця події зникла, але за деякий час повернулась з метою приховати злочин. Для цього вона замотала тіло чоловіка в килим та підпалила будинок.

Наступного дня до поліцейського офіцера громади Дмитра Ільїна звернулись мешканці села та повідомили, що житель одного з будинків не з’являється та не виходить на зв’язок. Зайшовши до вказаного будинку, в одній з кімнат поліцейський виявив обпалене тіло, замотане в килим.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група поліції. Поліцейські за отриманою інформацією оперативно встановили особу, яка могла б бути причетною до скоєння вбивства, та затримали її в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У скоєному жінка зізналася.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області