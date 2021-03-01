Россиянин убил семью из 4-х человек ради денег и драгоценностей (видео)

В российском поселке Кудьма 26-летний подсобный рабочий убил целую семью, чтобы завладеть их деньгами и драгоценностями.

Об этом сообщает СУ СКР по Нижегородской области.

Отмечается, что трагедия произошла 28 февраля. На данный момент подозреваемый задержан.

По версии следствия, задержанный из корыстных побуждений с ножом напал в гараже на 64-летнего пенсионера, затем в доме на его 63-летнюю жену. После этого он убил их 41-летнюю невестку и ее 5-летнего сына.

«Похитив крупную сумму денег и ценности, он скрылся с места преступления», – говорится в сообщении.

УНИАН