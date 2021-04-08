Директора торгової біржі судитимуть за спричинення державі збитків на ₴24,3 млн.

Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно директора торгової біржі, який зловживаючи своїми повноваженнями в інтересах третіх осіб, спричинив державі збитків на 24,3 млн гривень (ч. 2 ст. 364-1 КК України).

У ході досудового розслідування встановлено, що у жовтні 2019 року Фондом гарантування вкладів фізичних осіб проведено аукціон з продажу пулу активів юридичних осіб, що перебувають на балансі чотирьох неплатоспроможних банків.

Однак, переможець торгів не виконав взятих на себе зобов’язань, не перерахував кошти за придбаний лот та, як наслідок, договір купівлі-продажу активів (майна) не уклав.

Зважаючи на те, що службовими особами торгової біржі допущено до участі в аукціоні учасника без сплати гарантійного внеску та надання банківської гарантії, кошти на забезпечення виконання зобов’язань не перераховано, чим завдано збитків державі в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на загальну суму 24,3 млн гривень.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві, за оперативного супроводження Департаменту стратегічних розслідувань НП України та Головного оперативного управління ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура