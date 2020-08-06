Россиянин убил шестилетнего сына «из-за проблем на работе»

Он уложил избитого ребенка спать, пытаясь скрыть злодеяние

Шестилетнего сына забил до смерти житель подмосковного Талдома — мальчик попал под горячую руку отца из-за проблем на работе. Причем, первоначально душегуб заявил, что мальчик упал с лестницы.

Как стало известно «МК», эта дикая история произошла 3 августа в семье граждан Узбекистана. 27-летний узбек с 26-летней супругой и двумя детьми 6 и 2 лет от роду проживали в съемной комнате общежития, а трудились на предприятии по изготовлению кормов. В московский регион мать с двумя детьми приехала пять месяцев назад, а мужчина жил давно.

В день трагедии мать была на работе, а за ребятишками присматривал отец. Недавно у мужчины произошли неприятности на работе из-за финансовых вопросов, поэтому он был на взводе. Зло он выместил на старшем сыне. На глазах младшего ребенка избил мальчика до полусмерти. А потом, вероятно, испугавшись ответственности, решил пойти с детьми гулять. В голове мужчины созрел план — скрыть насилие, сказать, что мальчик упал с лестницы в подъезде. Кстати, возможно, избитый мальчик действительно упал, так как чувствовал себя очень плохо.

Мужчина вернулся с детьми в комнату, положил старшего сына в кровать, а в 19.00, как он объяснил, начал будить — ребенок не просыпался. Он позвонил жене, она прибежала с работы. Параллельно вызвал «скорую помощь» — карета приехала в 20.30. Мальчик был мертв. Экспертиза показала, что он скончался от болевого шока.

Его мать в первый момент не поверила, что к смерти причастен супруг. При помощи переводчика заявила, что мужчина не то что руку — даже голос на детей не повышал. Второго ребенка осмотрели, следов побоев не нашли. Малыш явно видел расправу над старшим братом, так как выглядел потерянным.

Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий, мужчина, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть его шестилетнего сына, задержан. В ходе допроса отец мальчика дал признательные показания. // МК