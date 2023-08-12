Розбещувач 9-річних дівчаток з Одещини відправиться за ґрати на 7 років

За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Любашівської окружної прокуратури жителя Подільського району визнано винним у розбещенні малолітніх дівчат (ч. 2 ст. 156 КК України).

Його засуджено до 7 років позбавлення волі.

Прокурорами у суді доведено, що чоловік наприкінці грудня минулого року, перебуваючи у будинку свого знайомого в одному із сіл Подільського району, вчинив розпусні дії фізичного характеру стосовно 9-річної донечки господаря оселі та її 9-річної подружки.

Свою провину обвинувачений в судовому засіданні не визнав.

Відомості стосовно засудженого внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої особи.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури