Розбій, викрадення, угон: поліція Київщини викрила злочинну організацію, яка діяла на Закарпатті

Поліція Київської області провела на Західній Україні масштабну спецоперацію. Правоохоронці затримали 7 учасників злочинної організації, які підозрюються у вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території Закарпатської області. У містах Львів та Мукачево правоохоронці провели 23 обшуки, задіяли 60 екіпажів поліції.

Під час обшуків поліцейські вилучили понад 50 одиниць вогнепальної зброї, 15 одиниць автоматичної зброї, 2 помпові рушниці, 10 пістолетів системи «ПМ», 5 пістолетів «Форт-17», 5 пістолетів ТТ, 6 гранат, понад 40 магазинів, набої, пристрої для безшумної стрільби.

Учасники злочинного угруповання «спеціалізувалися» на розбоях, торгівлі зброєю, контрабанді, продажі наркотиків, а також викраденні людей. Мукачівська злочинна організація являла собою організоване стійке ієрархічне об’єднання, яке систематично та цілеспрямовано займалося злочинною діяльністю.

Викрили злочинну організацію працівники управління карного розшуку та слідчого управління поліції Київщини спільно з працівниками поліції Львівщини та Закарпаття за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури, а також із залученням спецпризначенців.

Національна поліція України