Розкрадання газу на ₴2,1 млрд.: справу нардепа Дубневича скеровано до суду
Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду справу за обвинуваченням народного депутата Ярослава Дубневича. Його підозрюють в організації заволодіння природним газом на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку.
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.
Для цієї категорії споживачів НАК постачав комерційним ТЕЦ газ за цінами, суттєво нижчими за ринкові. Натомість підприємства пустило його на виробництво електроенергії, яку надалі реалізували за ринковою ціною. Так, прибутковість виробництва електроенергії Новояворівською та Новороздільською ТЕЦ у деякі періоди перевищувала 130%.
У жовтні 2023 року нардепу повідомили про підозру, а у серпні 2024 року розслідування стосовно народного обранця завершили.
До слова, згодом Дубневич, якого НАБУ оголосило в розшук, знайшовся у лікарні.Tweet